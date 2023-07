Brasile | 14enne di Tolmezzo Udine muore dopo una puntura di zanzara Il preside lo ricorda | «Ho il cuore in frantumi»

Leggi su open.online

(Di sabato 29 luglio 2023) Matteo Chieu,di), è morto in seguito alladi una, animale che provoca 725 mila morti umane ogni anno, mentre si trovava in. Il giovane si era recato in vacanza in Sudamerica per visitare il Paese natale della madre Denise, a metà giugno. Lì ha subito ladell’insetto, contro la quale a nulla sono valse le cure a cui è stato sottoposto. Il padre, Roberto, titolare del negozio Boutique Della Pelle, è già partito alla volta del, dove la famiglia ha diversi parenti tra cugini, e zii, tanto che era il secondo viaggio di fila,quello dell’estate del 2022, che Matteo faceva lì. Prima della partenza, il ragazzo, riporta il Messaggero Veneto, aveva appena finito la prima ...