(Di sabato 29 luglio 2023) L'obiettivo è quello di garantire la massima trasparenza per il consumatore. Per calcolare la cifra di riferimento sulle autostrade verrà svolto un calcolo considerando la media sulle tratte nazionali

Botta sul costo della benzina: quanto si paga adesso ilGiornale.it

Nei giorni scorsi ad attirare l'attenzione del popolo del web è stato il botta e risposta social tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Nelle scorse ore è giunto un ...