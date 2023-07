Borsa in strada a Napoli | all’interno colpo di mortaio della seconda guerra mondiale

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile diinsieme a quellistazione Pianura – su segnalazione del 112 – sono intervenuti a via Torciolano all’altezza del civico 21 per la segnalazione di unain. Al suo interno hanno rinvenuto undiverosimilmente risalente alla. Sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale diche hanno messo in sicurezza l’ordigno. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, un colpo di mortaio in una borsa abbandonata in strada Corriere della Sera

A Napoli, nel quartiere Pianura, trovata una borsa sospetta abbandonata in strada, al suo interno c'era un mortaio della Seconda Guerra ...La scoperta è stata effettuata a Pianura, quartiere nella zona occidentale del capoluogo campano: sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri ...