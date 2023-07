Borrell | l' Ue non riconosce l' autorità golpista in Niger

(Di sabato 29 luglio 2023) L'Unione europea nonl'che ha preso il potere nel, ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep. In una nota,ribadisce che il ...

L'Unione europea non riconosce l'autorità golpista che ha preso il potere nel Niger, ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell. In una nota, Borrell ribadisce che il presidente nigerino, ...UNIONE EUROPEA "L'Unione europea non riconosce e non riconoscerà le autorità emerse dal golpe in Niger". Lo fa sapere l'Alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, che poi ...Lo scrive in una nota l'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Ue, Josep Borrell, spiegando che, di fronte ad una guerra che da oltre cento giorni nel Paese africano ...

L'Unione europea non riconosce l'autorità golpista che ha preso il potere nel Niger, ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell. (ANSA) ...L'Ue, nella figura di Joseph Borrell, si unisce al coro di coloro che hanno condannato duramente il golpe in Niger.