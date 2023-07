Bonus di 500 euro ad agosto direttamente dall’INPS sull’assegno pensione | controlla se spetta anche a te

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 29 luglio 2023) Nel mese di, per i pensionati è i arrivo undi 500accreditato. Ecco di cosa si tratta. Grandi notizie per i pensionati per il prossimo mese. Da un ricalcolo dell’INPS, in arrivo sulladi, un conguaglio. Dopo la quattordicesima di luglio, per molti pensionati, arrivano buone notizie, infatti potranno avere un pagamento una tantum di 500nelladia patto che il conguaglio non superi i 500. Ma perché arriva questo conguaglio e a chi? Il motivo pare essere un ricalcolo delle pensioni minime.500ilovetrading.it 20230727 per pensionati- Ilovetrading.itGeneralmente ad ...