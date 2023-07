Bologna | l’ospedale vuole uno sconto sul risarcimento per la figlia morta | «La madre ha avuto un altro bambino»

Leggi su open.online

(Di sabato 29 luglio 2023) Barbara Speranza ha visto suamorire nel reparto di osservazione pediatrica del policlinico Sant’Orsola di. È successo tra il 20 e il 21 ottobre 2020. Nessuna tra le due pediatre aveva capito che il vomito e il mal di pancia erano causati da un’occlusione intestinale. L’hanno scambiata per gastroenterite. Tre medici sono stati condannati per omicidio colposo. Ma nel procedimento civile per ildel danno i legali del policlinico hanno chiesto al giudice di contenere ilalla. E questo perché a un anno dalla tragedia la donna ha intrapreso una nuova gravidanza. La diagnosi sbagliata Il Corriere della Sera oggi parla con la donna: «Avevamo trascorso diverse ore in pronto soccorso il giorno precedente. La diagnosi era stata subito di gastroenterite e lo ...