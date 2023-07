Boca Juniors | ufficiale l’arrivo di Cavani

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilha ufficializzato la firma di Edinson, ex attaccante di Palermo e Napoli. I dettagli Il, attraverso un post pubblicato sui propri social, ha annunciatoin Argentina di Edinson. L’attaccante ex Napoli si era svincolato nelle scorse ore dal Valencia. Il club argentino ha scritto: Felici di averti a casa, condividendo un video di alcune delle sue giocate più importanti. L’uruguagio torna così in Sud America a distanza di sedici anni, quando lasciò il Danubio per l’Italia e per il Palermo.