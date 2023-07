Anthonyha chiamato il deposto presidente del Niger Mohammed Bazoum e gli ha offerto "l'incrollabile sostegno degli Stati Uniti". Lo riferisce il dipartimento di Stato.ha anche avvertito coloro che detengono il presidente del Niger che "centinaia di milioni di dollari di aiuti" da parte degli Stati Uniti sono a rischio. Il segretario di Stato americano ha ...... con lui stesso e il segretario di Statoa sentire la controparte turca, sino alla chiamata ... L'arrivo in Lituania del presidente ucrainol'opportunità di diversi bilaterali. Biden ...... per evitare la frammentazione di un Paese cheuna sponda politico - retorica alla Cina nella ...per non compromettere gli sforzi al dialogo aperti dalla recente visita a Pechino di Antony...

Blinken offre sostegno al presidente del Niger Bazoum Agenzia ANSA

Anthony Blinken ha chiamato il deposto presidente del Niger Mohammed Bazoum e gli ha offerto "l'incrollabile sostegno degli Stati Uniti". Lo riferisce il dipartimento di Stato. (ANSA)