Bivio Zanimacchia | Cremonese o Parma?

Leggi su 11contro11

(Di sabato 29 luglio 2023) La Serie B sta aprendo le porte ad una stagione che si dimostrerà molto combattuta. Già il mercato non si sta risparmiando e questo non può che essere un antipasto di ciò che verrà espresso in campo. Ci sono molti colpi anche in ambito calciomercato, spinosa rimane la questione: l’attaccante si ritrova ad untra: il futuro di LucaSebbene il divario tra Serie A e Serie B sia evidente, le squadre del campionato cadetto si stanno dando da fare. Qualche compagine si sta già attrezzando per tornare grande e puntare alla promozione. Tra tutte si possono contare, coinvolte anche nell’affarre. L’attaccante classe ’98 si trova ...