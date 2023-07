Better Call Saul | rivelato il finale alternativo dell’ultimo episodio

(Di sabato 29 luglio 2023), come sappiamo si è concluso l’anno scorso, ma da allora abbiamo continuato a scoprire alcuni interessanti retroscena sullo spinoff/prequel/sequel di Breaking Bad. L’ultima rivelazione riguarda un momento particolarmente emozionante che è stato tagliato dall’: in realtà c’era un altro, parola di Rhea Seehorn Ildiha vistoGoodman (Bob Odenkirk) rinunciare alla sua corsa perpetua per sfuggire al Karma e alle conseguenze e sabotare il suo stesso processo. Jimmy McGill/Goodman/Gene Takavic ha finito per scontare 85 anni di prigione; la sua ...

Continua a leggere Energous Corporation Announces Conferencefor Second Quarter 2023 Financial ...Wire - 29 Luglio 2023 Tool represents first equipment procurement under EDA Build Back......Johnson 1 - 888 - 257 - 2278 Articoli correlati Energous Corporation Announces Conferencefor ...Wire - 29 Luglio 2023 Tool represents first equipment procurement under EDA Build Back......Momentus to launch Vigoride - 7 with a fuller load of payloads for deployment in LEO with...Articoli correlati RumbleOn Announces Second Quarter 2023 Earnings Release and Conference...

Better Call Saul: Bob Odenkirk spera nel primo Emmy: "Essere ... Everyeye Serie TV

Better Call Saul avrebbe potuto avere un'altra emozionante scena finale: a rivelarlo proprio l'attrice Rhea Seehorn ...È ufficiale, la cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2023 è rimandata a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood.