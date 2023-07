Benfica | Schmidt fa il punto sul possibile ritorno di Joao Felix

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Le parole di Roger, allenatore del, sulin Portogallo di. I dettagli Rogerha parlato in conferenza stampa deldial. PAROLE – Se ne parla solo sulla stampa. Ad essere sincero, per me non sono storie molto realistiche. Ill’ha venduto per 120 milioni e tornerebbe due-tre anni dopo? Come sarebbe? Finanziariamente è quasi im. Non so quale sia stato finora il suo problema, è un buon giocatore che può diventare un ottimo giocatore.