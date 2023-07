Benedetta Pilato in finale mondiale Nuoto | domani la tarantina andrà a caccia dell' oro nei 50 rana a Fukuoka

Armonia e parole sono di: 50 rana da paura. Una splendida diciottenne reclama che il mondo faccia largo ai giovani: per ora si prende un tempone, 29''60, ora cercherà di portarsi via ...e Anita Bottazzo si qualificano per la semifinale dei 50 rana con il primo e il secondo crono. La 18enne di Taranto, vice campionessa iridata e primatista mondiale (29 30), chiude ...Nei 50 rana femminiliè stata uno spettacolo. La pugliese ha scacciato tutti i fantasmi e toccato la piastra in 29.60 a tre decimi dal suo primato del mondo. "Benny" ha ottenuto di gran lunga il miglior ...

Nuoto, risultati batterie Mondiali: Benedetta Pilato avvicina il record del mondo! Super Bottazzo, Ceccon non forza OA Sport

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: settimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...