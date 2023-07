Bellezze Mondiali | Kosovare Asllani | l’angelo della Svezia sfuggita alla guerra | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 29 luglio 2023) Chioma bionda, sguardo penetrante, animo fiero., una bellezza da passerella, come testimoniano i tanti servizigrafici per brand famosi, ma che non ci pensa due volte a scendere in campo e ‘sporcarsi le mani’. Il suo passato le ha insegnato a guadagnarsi tutto con il sudore e il sacrificio. Il nome che porta è un omaggio al Kosovo suo paese natio, il cognome tradisce origini albanesi.è stata una dei tanti profughi che primain Kosovo si è lasciata tutto alle spalle nella speranza di una nuova vita, o meglio, nella speranza di restare in vita. Lae il dribbling con la morte Nel 1988 la famiglia...