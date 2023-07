Belen Rodriguez torna sui social e lancia una stoccata a Stefano De Martino | amore al capolinea?

Sembra, ormai, certa la crisi trae Stefano De Martino : nonostante, nessuno dei due abbia ancora confermato nulla, sono in aumento le indiscrezioni che danno per certa la fine del loro matrimonio. Non si tratterebbe ...è al centro del gossip estivo con una serie di eventi che hanno scosso il suo mondo. La presunta rottura con Stefano De Martino ha alimentato numerose ...Dalla rottura con Stefano De Martino al suo futuro incerto in tv:continua ad essere al centro dell'attenzione. Mentre sul primo fronte non mancano le presunte frecciatine via social, nuove indiscrezioni arrivano in riferimento al suo lavoro. La ...

Belen Rodriguez è tornata sui social e l'ultimo suo intervento sembra una stoccata al marito Stefano De Martino. Vediamo insieme cosa è successo!Belen Rodriguez fuori da Discovery. Smentita l'indiscrezione di uno sbarco della conduttrice a Discovery: nessuna trattativa.