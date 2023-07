Belen Rodriguez resta a bocca asciutta? Il retroscena sul futuro in tv

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 luglio 2023) Come stanno le cose per ilprofessionale di? Spunta una voce che non farà certo felici i fan della showgirl Non solo le nubi sulla situazione sentimentale. Anche ilprofessionale disembra in una fase non particolarmente felice. Dopo l’addio a Mediaset non mancano le incognite su quello che potrà essere per la conduttrice argentina. Nelle ultime ore il portale The Pipol Gossip ha provato a spiegare come stanno le cose per ildell’ormai ex moglie di Stefano De Martino. Si era vociferato nei mesi scorsi di un possibile nuovo corso della presentatrice in Discovery, ma secondo The Pipol le cose sarebbero più complicate del previsto: “Dopo l’addio a Mediaset,a sorpresa ...