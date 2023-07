Beccata la banda che sradicava i bancomat con un furgone in “stile Batman” | a segno 12 colpi per un bottino di 250mila euro – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 29 luglio 2023) Prima di ogni colpo, ladei tre rapinatori arrestati dai carabinieri di Vimercate rubava une lo trasformava in «». Nelle loro intenzioni doveva sembrare un pipistrello il mezzo che di volta in volta rubavano e trasformavano con una lunga barra di ferro installata nel cassone usata come ariete e capace di sfondare le vetrate blindate. I criminali montavano anche un braccio meccanico sulsu cui fissavano i cavi d’acciaio per sradicare gli sportelli. Laavrebbe messo aalmeno 12tra le province di Monza e Brianza, Milano, Lecco e Varese, per untotale di. In manetta sono finiti un 70enne, un 57enne e il ...