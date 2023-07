Beautiful Anticipazioni Americane | Liam confida a Wyatt che…

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 29 luglio 2023) Non perdetevi le emozionanti! Ledisu Canale 5 Scopriamo quali novità ci riserva questa amata soap opera, trasmessa tutti i giorni su Canale 5! Lerivelano cheha intenzione di sfogarsi con, invece di affrontare sua moglie Hope, dopo averla vista baciare Thomas. Hope e Thomas: una storia d’amore impossibile? Ledella puntata che andrà in onda su Canale 5 mostrano un interessante sviluppo nella storia tra Thomas e Hope: la ragazza ha perso la testa per il suo fratellastro, ma sembra che lui sia deciso a comportarsi bene. Peccato però che i due si ritrovino a Roma per una questione lavorativa e, proprio qui, ...