Beach volley | World Tour 2023 Sconfitta indolore per Ranghieri Carambula | sono già ai quarti!

(Di sabato 29 luglio 2023) Alexe Adriannon tradiscono mai. La coppia azzurra per il quarto torneo negli ultimi cinque disputati raggiunge i quarti di finale dell’Elite 16 e mette ancora più fieno in cascina nella corsa alla qualificazione olimpica. La coppia azzurra ha subito la primadel torneo ma tutto sotto controllo per gli italiani che avevano bisogno di un set contro i brasiliani Evandro/Arthur per avere la certezza di essere primi nel girone. Il set è arrivato subito con il successo nel primo parziale degli azzurri con il punteggio di 21-19. A quel punto la coppia italiana, già certa della qualificazione ai quarti di finale, ha alzato il piede dall’acceleratore ed ha subito la rimonta dei verde-oro che hanno vinto il secondo set 21-17 e il tie break 15-12. Gli azzurriin attesa della conclusione degli ...

I 5 migliori libri sul minivolley 28 - 07 - 2023 Il minivolley. Fondamenti scientifici e metodologia applicativa Didattica del minivolley Pallavolo., minivolley La pallavolo vincente dalla serie A al minivolley Noi giochiamo a minivolley In questo elenco di libri sul minivolley troverai una selezione di opere che coprono vari aspetti ...In Aggiornamento: Nel Campionato Europeo Under 22 diche si sta svolgendo a Timisoara , in Romania gli azzurrini Theo Hanni e Micheal Burgmann hanno chiuso al nono posto. Nella giornata odierna, dopo la bella vittoria ottenuta nel primo ...... Carrera rappresenterà in coppia con Andrea Gandolfi (ColomboGE) la Liguria al Trofeo delle Regioni dia Cesenatico dal 31 luglio al 3 agosto.

Leggi su Sky TG24 l'articolo Bambini in viaggio, 10 cose da fare a Lignano Sabbiadoro, dal parco acquatico allo zoo ...Nel torneo maschile la coppia italiana sconfitti dagli svedesi Hölting Nilsson/Ekstrand per 2-1 (21-16, 18-21, 15-10) mentre Anna e Margherita si sono arrese al cospetto delle estoni Jürgenson/Kuivone ...