Beach volley | Campionato Italiano 2023 | Cirò Marina Spadoni Luisetto sempre più certezza! Orsi Toth Lantignotti | prima semifinale

(Di sabato 29 luglio 2023)giornata delle sfide del tabellone principale per la sesta tappa deldisulla sabbia di. In campo maschile ormai njon sono più una sorpresache volano per la seconda volta in stagione ine puntano al secondo podio dopo quello di Palinuro. La coppia romagnolo-veneta ha piazzato il tris di vittorie battendo al terzo turno i vincitori di Catania Viscovich/Dal Corso con il punteggio di 2-1. L’altra coppia semifinalista è quella azzurra composta da Windisch/Marchetto che ha superato brillantemente tutti gli ostacoli e inizia a fare un pensierino ad inserirsi nella corsa allo scudetto. Tra le donne...

Alex Ranghieri e Adrian Carambula avanzano ai quarti di finale nel torneo Elite 16 diin scena a Montreal , in Canada. La coppia azzurra ha terminato al primo posto la pool C con un bottino di due vittorie e una sconfitta, ottenendo dunque il pass diretto per i quarti. L'......Talmassons (UD) Futura Giovani Busto Arsizio (VA)Soverato (CZ) Tecnoteam AlbeseComo (CO) Akademia Sant'Anna Messina (ME)Team Bologna (BO) Alta FrattePadova (PD)...Risultati delPro Elite 16 a Montreal del 29 luglio MASCHILE 00.00 Cherif/Ahmed (QAT) - Dearing/Schachter (CAN) 2 - 1 (21 - 17, 24 - 26, 15 - 7) 15.30 Pedro Solberg/Guto (BRA) - Brouwer/...

Beach volley per la sicurezza stradale - Beach volley per la sicurezza stradale IL GIORNO

Alex Ranghieri e Adrian Carambula non si fermano e volano per la seconda volta in stagione in semifinale in un torneo Elite 16. La coppia azzurra, dopo aver ottenuto il primo posto nel girone, ha supe ...Inizierà lunedì prossimo e si concluderà il 7 agosto, con la festa finale e la premiazione al “Canarillo Brillo”, la ...