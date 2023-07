Bct Music | Arena Musa ‘mbriacata’ da Mannarino VIDEO

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un crescendo. Dalle melodie sussurrate di inizio concerto fino ad arrivare alle canzoni che hanno travolto l’interol’ospite del Bct, l’artista ha saputo conquistare il pubblico attraverso un percorso che ha visto il ritmo aumentare di pezzo in pezzo. Fino a quando il pubblico ha rotto gli argini e ha abbandonato ogni freno lasciandosi andare completamente. E forse era questo l’obiettivo del suo concerto. Balli, cori e canti a squarciagola col bis d’ordinanza che è stato invocato e ottenuto per il regalo desiderato da un pubblico eterogeneo ed appassionato. Non una parola, poca interazione ma tanta voglia di farea e regalare i pezzi migliori alla gente. ‘Me so mbriacato’, l’hanno attesa fino alla fine ed è arrivata come una liberazione alla fine di un cammino ...

Benevento . E' stato varato dal Comune di Benevento il dispositivo traffico valido per i giorni 28 e 29 luglio, quando all'Arena Musa, nell'ambito del Festival, si svolgeranno i concerti degli artisti Mannarino ( stasera, 28 luglio) e Tananai (domani, 29 luglio). Si dispone pertanto con apposita ordinanza: l'istituzione del divieto di ...La prima in collaborazione con il Festival: sul podio il Maestro Nicolò Jacopo Suppa in un programma dedicato a Gershwin (Americano a Parigi e Rapsodia in Blu, al pianoforte Stefano Bollani)

