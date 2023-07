(Di sabato 29 luglio 2023) C’è un signore che si aggira per l’e inprega di trovarebar con un nomeno, gestito dani o almeno da cristiani, che non ospiti slot machine, che non venda gratta e vinci, che non abbia schermi televisivi alle pareti (se ce li ha ma sono spenti il signore potrebbe forse chiudere un occhio), che non serva l’acqua del caffè nel bicchierino di plastica, che non serva l’acqua in bottiglia in bottiglia di plastica, che non esibisca gazebi di plastica, che non costringa i suoi clienti a sedere, nemmeno all’esterno, su sedie di plastica, che non utilizzi ombrelloni sponsorizzati, che non sottragga coi propri tavolini spazio al parcheggio o al passeggio… C’è un signore che prega e non lo fa per sé stesso, anche perché a casa lo aspettano ottimi caffè da ...

Basterebbero dieci bar virtuosi in ogni regione per salvare l'Italia Il Foglio

