Basket femminile | Europei Under 20 2023 | l’Italia sconfigge la Turchia al debutto! Eleonora e Matilde Villa sugli scudi

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italagli20 di Vilnius (Lituania). Le Azzurre prevalgono sullanel primo match del gruppo D col punteggio di 71-54, prendendo il largo nel terzo quarto senza poi voltarsi.ritornerà in campo domani alle 17:00 ora italiana per affrontare la Lettonia. Protagoniste assolute del match le sorelle: 21 punti pere 13 per. Prestazione di spessore anche per Sara Ronchi (20 punti), mentre per la14 punti di Selin Gul e 13 di Berfin Sertoglu. Avvio scoppiettante delle Azzurre con tre canestri in fila di(6-0), con lache prova a ...