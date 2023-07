Baseball | Serie A 2023 | San Marino vince la serie contro Parma | bene Nettuno

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Sanottiene una vittoria pesantissimalanella sfida di lusso del penultimo turno della poule scudetto valida per il Campionato didi. I Campioni d’Italia in carica, dopo aver concluso positivamente gara-1 nella giornata di ieri hanno subito la rimonta degli avversari, abili a imporsi in gara-2 per 5-4 per poi però cedere il passo per 2-3 in una terza sfida tiratissima, risolta all’ottavo inning grazie al doppio di Joseph Timo e il punto di Gonzalez Taveras. Vittoria facile poi per Grosseto, altro team impegnato nel gruppo G, il quale ha seminato Senago trionfando con 2-4 e con 1-3. Nel girone F ha completato a tripletta, passando ...