Barcellona | Dembelé verso il no al PSG | vuole restare

(Di sabato 29 luglio 2023) Ousmaneha deciso di rifiutare il trasferimento al PSG dopo il pagamento della clausola rescissoria Secondo quanto riportato da Sport, Ousmaneavrebbe deciso di rifiutare il trasferimento al PSG. Il club parigino era infatti intenzionato a pagare la clausola da 50 milioni di euro per riportare l’esterno in Francia.ha invece deciso di rimanere al, nonostante l’ingaggio più basso. Una buona notizia per Xavi che era ad un passo dal perdere uno dei suoi migliori calciatori.

In Spagna però, e più precisamente a, non ne sono convinti. Anzi, Sport scrive oggi che la volontà dell'ex Borussia Dortmund è quella di restare in blaugrana . Il quotidiano catalano ...- Psg: la decisione La chiamata è arrivata questa settimana quando il Psg ha deciso di parlare con gli agenti di Ousmane per mettere sul tavolo una ricca offerta: non solo i ...