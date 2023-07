Barbara d' Urso verso la Rai | «in atto preparativi» Nuove rivelazioni

(Di sabato 29 luglio 2023) Fino al 31 dicembre prossimod'ha l'esclusiva con Mediaset, poi dovrà scriverepagine della sua carriera televisiva. Di recente ha assicurato il ritorno sul piccolo schermo molto presto. Intervistata da The Hollywood Reporter, l'ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque (che ha replicato alle dichiarazioni di Myrta Merlino) ha dichiarato di essere serena perché la felicità non esiste, "esistono solo dei rari picchi di felicità". Tuttavia non ha nascosto di essere un po' amareggiata per il trattamento che Mediaset le ha riservato buttandola fuori dal contenitore di informazione che ha condotto per 15 anni: "Sono un po' addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena" Non è chiaro cosa farà e soprattutto dove nella prossima stagione televisiva, ma la giornalista ha f...

Il punto sulla giuria di Ballando con le Stelle Qualche settimana, a proposito di Ballando con le Stelle, sponda giuria , era trapelato il nome did'. Addirittura l'account social del ...Ad esempio, da settembre il pubblico di Canale 5 non ritroveràd'a Pomeriggio Cinque. Un'uscita di scena, la sua, che inevitabilmente fa parlare ancora oggi. A dire la sua ci pensa anche ...Infatti condurrà non solo il ritorno de La pupa e il secchione (dopo il flop did'), ma anche un game show musicale. Inizialmente si pensava a Sarabanda, ma Nuovo Tv raccoglie i rumors ...

“Cose che mi venivano chieste”: Barbara D’Urso, la rivelazione sul suo lavoro Grantennis Toscana

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero trattative in corso per la partecipazione della presentatrice e dello chef a Ballando con le stelle ...Barbara D'Urso non guiderà più "Pomeriggio 5" a partire da settembre, per questo ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.