Barbara d' Urso ospite di Fagnani? La foto sospetta | GUARDA

(Di sabato 29 luglio 2023) Nelle ultime ore ha iniziato a circolare con insistenza sui social unagrafia che ritraed'e Francescainsieme. Entrambe ospiti di Marateale 2023, il festival del cinema che si tiene a Maratea, si sono fatte immortalare distese sullo stesso lettino, sorridenti e complici. Possibile che sia un indizio per la prossima stagione di Belve, il programma di interviste dal carattere irriverente targato Rai? Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Così Barbara d'Urso, intervistata da Pino Gagliardi di Hollywood Reporter Roma, ha espresso a voce alta un pensiero, un desiderio mai fino ad oggi reso noto. Ovvero lavorare con due registi come Ferzan Ozpetek e/o Pedro Almodovar. Il punto sulla giuria di Ballando con le Stelle Qualche settimana, a proposito di Ballando con le Stelle, sponda giuria, era trapelato il nome di Barbara d'Urso.

