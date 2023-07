Bambini e anziani a rischio | scopri le misure di prevenzione da adottare!

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma - Le città italiane si preparano ad affrontare una nuova ondata di caldo, che porterà a temperature elevate e condizioni avverse per alcune fasce di popolazione, in particolare persone fragili,. Secondo i dati del Bollettino sulle ondate di calore, aggiornato quotidianamente dal ministero della Salute, domenica si prevedono ben 10 bollini color arancione, segnalando ildi condizioni climatiche particolarmente calde e potenzialmente dannose per la salute. Attualmente, tutti i bollini sono verdi e gialli, indicando che le condizioni meteorologiche non comportano rischi significativi per la salute. Tuttavia, a partire da domani, dopo una pausa durata dal 20 luglio, riapparirà il primo bollino arancione a Perugia, segnalando la possibilità di temperature elevate e condizioni avverse. Nella giornata di ...