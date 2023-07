(Di sabato 29 luglio 2023)è il preferito in casa Inter, più di Morata e di Beto. L’attaccante dell’Arsenal però dovrà liberarsi dai Gunners, che ad oggi non fanno sconti VOLONTÀ ?vuole Folarin. L’attaccante americano, di proprietà dell’Arsenal, nell’ultima stagione in prestito al Reims vuole giocare e lo ha lasciato già intendere ad Arteta e anche al club londinese. Al momento, non sta giocando per un presunto problema fisico, ma la strada è tracciata: il 22 enne ha intenzione di lasciare i Gunners per fare parte centrale di un nuovo progetto tecnico., come riferisce Marco Demicheli di Sky Sport 24, può e deveresua volontà. Ma l’Arsenal al momento chiede sempre 40 milioni di euro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Balogun mette la freccia e l’Inter punta sulla sua volontà! - Sky Inter-News.it

Non sarà Morata il "sostituto" di Lukaku: lo spagnolo che per caratteristiche ed esperienza era stato indicato da Simone Inzaghi come nuovo partner ideale di Lautaro è stato "bocciato" per questioni..Morata, no grazie. L'Inter ha preso una decisione, il posto lasciato libero da Romelu Lukaku non sarà occupato dall'attaccante spagnolo. Inzaghi lo aveva messo in cima alla lista dei desideri, ma l'ex ...