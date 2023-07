Azzurre in oro Il fioretto femminile conquista il titolo mondiale

Leggi su agi

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - L'Italia delha vinto l'oro ai mondiali di Milano. LeAlice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono imposte in finale sulla Francia per 45-39. Per l'Italia è la nona medaglia di questoin casa, la terza d'oro che si aggiunge ai quattro argenti e ai due bronzi. Ilazzurro già protagonista nella gara individuale, si conferma campione del mondo a squadre dopo il trionfo ai mondiali del Cairo: è il 18mo oroa squadre.