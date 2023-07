Autostazione | garage gratis preda dei vandali | chiusura per lavori

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’autorimessa dell’di Avellino chiude per manutenzione. L’accesso aisarà off limits dall’1 al 25 agosto prossimo, per consentire interventi di manutenzione, pulizia e il ripristino di alcune strutture interne rese inutilizzabili da manovre azzardate di automobilisti evidentemente distratti. Lo comunica l’azienda Air Campania stigmatizzando anche l’atteggiamento di quanti, dall’apertura del capolinea unico di via Fariello, hanno pensato bene di perpetrare raidci nel corso dei primi sette mesi dal tanto atteso terminal. L’accesso al parcheggio, tra l’altro, in questa fase sperimentale e per agevolare l’uso dei mezzi pubblici da parte degli utenti, è a disposizione in forma gratuita. Evidentemente questo non è bastato per tenerne cura, e anzi è diventato settimane dopo ...