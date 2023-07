Auto in fiamme oggi su autostrada A14 | sette chilometri di coda

Le squadre speciali di salvataggio sono riuscite a salire a bordo della nave cargo andata inal largo della costa olandese nel mare di Wadden che trasportava più di 3.700dalla Germania all'Egitto. La priorità è evitare che il relitto ceda e affondi in mare provocando lo ...Nel rogo nato sulla nave da carico, intenta a trasportare quasi 4milaal largo dell'isola ... la nave cargo che ha preso fuoco al largo dell'isola olandese di Ameland Lesono ancora vive, ......insull'autostrada A14, coda di diversi chilometri nel tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona. Succede nel primo weekend di esodo estivo. Questa mattina, alle ore 12.45 circa, un'è ...

Auto in fiamme oggi sull'autostrada: le news Adnkronos

Chieti, 29 lug. – (Adnkronos) – Auto a fuoco sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Si registrano 7 chilometri di coda. All’altezza del chilometro 410 il tra ...Sono in corso i preparativi per spostare il cargo ancora in fiamme al largo delle coste olandesi con migliaia di auto a bordo, di cui quasi 500 elettriche, in una nuova posizione temporanea, nel tenta ...