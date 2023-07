Attentato a Chinnici | quando Palermo divenne Beirut

Leggi su agi

(Di sabato 29 luglio 2023) In via Pipitone Federico, in un elegante quartiere residenziale, c'è la piacevole calma delle mattinate estive; la città è semivuota, molti palermitani sono già da tempo nella casa al mare: E' il 29 luglio del 1983 Rocco, nel suo appartamento al terzo piano, si è alzato presto, verso le cinque, come ogni mattina, e sta lavorando alle sue carte nello studio, con il balcone aperto. Forse, affacciandosi per prendere un pò d'aria ha notato una 126, posteggiata proprio davanti al portone. Sono le otto e la via adesso è un pò più animata: il panificio, al piano terra dello stabile, ha alzato le saracinesche, il portiere Stefano Li Sacchi ha aperto la portineria. Arriva la blindata di, un'Alfetta beige, guidata da Giovanni Paparcuri, e l'Alfasud dei Carabinieri della scorta, con a bordo il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore ...