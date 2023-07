Atp Washington 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 29 luglio 2023) Iled ildel torneo Atp 500 di, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto. Il circuito Atp fa tappa negli Usa e comincia la tournée nordamericana nella capitale degli Stati Uniti. A guidare il seeding dell’evento è il beniamino di casa Taylor Fritz, seguito dal connazionale Frances Tiafoe e dal canadese Felix Auger-Aliassime. Non sono presenti tennisti italiani, mentre al via ci sono tennisti del calibro di Andy Murray, Gael Monfils e Kei Nishikori. Iltotale del torneo è di €1.825.636, con il vincitore che si aggiudicherà anche 500 punti preziosi per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATP 500 ...

Tennis News Tabelloni Con il torneo di500, si dà ufficialmente il via alla stagione sul cemento statunitense. I tornei nel Nord America sono già iniziati, ma l'evento nella capitale degli Stati Uniti d'America sancisce la ...Tennis NewsTennis Di tornare in campo non se ne parla ancora per Nick Kyrgios . Il tennista australiano ha ... allo stesso modo, non potrà difendere il titolo a. Questo forfait può ...

Il britannico torna in azione dopo Wimbledon. Presenti tanti statunitensi, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile ...Si svolgerà da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto 2023 l'ATP 500 di Washington, interessante evento sul cemento statunitense che sarà utile per molti anche per prepararsi al meglio in vista dei gran ...