ATP Kitzbuehel 2023 | Francesco Maestrelli cede a Juan Manuel Cerundolo nel primo turno delle qualificazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Si ferma all’avventura dinel torneo ATP 250 di: nel tabellone cadetto del Generali Opendi tennis l’azzurro si ferma al cospetto del numero 2, l’argentino, vittorioso in un’ora e 33 minuti con lo score di 6-3 6-2. Nelset si va avanti a strappi: break nel secondo gioco in favore dell’argentino, che va sul 3-0 non pesante, replica dell’azzurro con nove punti consecutivi e controbreak a zero nel quinto game che portano poi al 3-3, infine strappo decisivo del sudamericano nell’ottavo gioco con il break a 15 che gli consente la successiva chiusura al secondo set point sul 6-3 dopo 38 ...