Atp e Wta 2023 | i montepremi dei tornei della stagione

(Di sabato 29 luglio 2023) La lista di tutti ie i prize money deitennistica Atp e Wta. Undici mesi ricchi die di guadagni per i top players ma non solo, settimana dopo settimana. Da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, passando per Alcaraz, Nadal e Djokovic: iper i grandi campioni e gli azzurri restano altissimi. Lo stesso vale per le donne, con il tennis che ogni anno in vetta tra gli sport che portano maggiori guadagni alle atlete. Di seguito tutti i prize money deidei circuiti maschile e femminile. CALENDARIO ATPCALENDARIO WTATUTTE LE ENTRY LIST TUTTI I TABELLONI TUTTI I VINCITORI E LE VINCITRICI IATP/WTA29 ...

Losanna 12:00: Anna Bondar (HUN) vs Elisabetta Cocciaretto (ITA) SuperTennis in streaming su SuperTennix.Umago 16:30: Bolelli/Vavassori (ITA/ITA) vs Rola/Serdausic (SLO/CRO) in streaming su ...Tennis News Tabelloni Con il torneo di Washington,500, si dà ufficialmente il via alla stagione sul cemento statunitense. I tornei nel Nord ... Il tabelloneNella stessa città va in scena anche ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneo combined500 edi Amburgo 2023 con la finale del torneo femminile e le semifinali del maschile. E allora, alle ore 13.30 circa si assegna il titolo tra la giovane wild card Akugue e l'olandese Rus, ...

Si chiude nei quarti di finale l’avventura di L ucrezia Stefanini nel BNP Paribas Open di Varsavia: un’inossidabile Laura Siegemund ha la meglio in una battaglia giocata in due giorni e durata tre ore ...Giornata di quarti di finale al Losanna Ladies Open che ha visto uscire diverse attese protagoniste: Cornet cede di due set alla connazionale Parry, mentre Bogdan, testa di serie numero tre del torno, ...