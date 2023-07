ATP Atlanta | Fritz - Wolf in SF | guarda il meglio dei quarti

Taylor Fritz ferma nei quarti il percorso di Kei Nishikori all'Open, nel suo primo torneodal Masters 1000 di Indian Wells 2021. Testa di serie numero 1 dell'250 in Georgia, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, Fritz ha chiuso 64 62 ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinali di sabato 29 luglio al torneodi2023 . In campo Fritz, testa di serie numero uno del torneo, che sfida il connazionale Wolf per un posto in finale, in attesa poi di scoprire, nella nottata italiana, quale sarà il suo ......primo torneoTour dopo 21 mesi. Nella giornata di ieri il 33enne ha sconfitto il giovanissimo cinese classe 2005 Shang Juncheng per 6 - 4, 7 - 6(3) raggiungendo i quarti di finale dell'...

ATP Atlanta: Nishikori vince e convince. Successi anche per Fritz, De Minaur e Koepfer Ubitennis

Taylor Fritz ferma nei quarti il percorso di Kei Nishikori all'Atlanta Open, nel suo primo torneo ATP dal Masters 1000 di Indian Wells 2021. Testa ...Ci si avvicina a grandi falcate all'ultimo atto del torneo di Atlanta. Sul cemento americano, in un torneo di preparazione in vista degli US Open che inizieranno tra un mese, Taylor Fritz prosegue nel ...