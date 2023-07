ATP Atlanta 2023 | Taylor Fritz batte Nishikori e approda in semifinale Humbert sorprende de Minaur

(Di sabato 29 luglio 2023) Ci si avvicina a grandi falcate all’ultimo atto del torneo di. Sul cemento americano, in un torneo di preparazione in vista degli US Open che inizieranno tra un mese,prosegue nel proprio incedere. Il californiano (n.9 del mondo) ha sconfitto in maniera piuttosto netta il giapponese Kei(ex top-10) sullo score di 6-4 6-2. Troppa la differenza tra i due in termini di velocità di palla e lo statunitense ha prevalso.accede alle semifinali dove incontrerà il connazionale J.J. Wolf (n.46 del ranking), impostosi per 6-2 6-3 contro il tedesco Domink Koepfer (n.88 ATP). Si prospetta una sfida all’insegna della potenza tra i due americani e non è affatto scontato che il top-10 ne esca vincitore. Nella notte italiana gli altri due match dei quarti di finale hanno sorriso ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco delle semifinali di sabato 29 luglio al torneodi2023 . In campo Fritz, testa di serie numero uno del torneo, che sfida il connazionale Wolf per un posto in finale, in attesa poi di scoprire, nella nottata italiana, quale sarà il suo ......primo torneoTour dopo 21 mesi. Nella giornata di ieri il 33enne ha sconfitto il giovanissimo cinese classe 2005 Shang Juncheng per 6 - 4, 7 - 6(3) raggiungendo i quarti di finale dell'...... cinque italiani dislocati in quattro diversi appuntamenti del Tour - solamente l'250 dinon vede alfieri italici in gara nel terzultimo turno dell'evento, ma va ricordato che nessun ...

ATP Atlanta: Nishikori vince e convince. Successi anche per Fritz, De Minaur e Koepfer Ubitennis

Quello di oggi, si può dire senza alcuna ombra di dubbio, è stato il giorno degli italiani a Umago. Il torneo croato, da quando esiste, ha un occhio di riguardo per i giocatori azzurri: dal 1990, infa ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta TV e streaming, Arnaldi-Popyrin. L'incontro vale come penultimo atto del 250 croato ...