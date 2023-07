Atp Amburgo 2023 | Zverev batte Fils e vola in finale | sfiderà Djere

Leggi su sportface

(Di sabato 29 luglio 2023) Ladell’Atp 500 dimetterà di fronte il beniamino di casa Alexandere il serbo Laslo. Entrambe le semifinali sono terminate in due set e non si può dire che siano state caratterizzate dall’equilibrio. Il tedesco ha regolato con il punteggio di 6-2 6-4 il giovane, che al turno precedente aveva incantato contro Ruud. 1h30? la durata del match, in cui a fare la differenza è stato il servizio di Sascha, capace di scagliare 7 ace e salvare tutte e tre le palle break concesse. Di punti al servizio ne ha persi invece appena 5 Laslo, il quale ha impiegato la bellezza di 61 minuti per travolgere per 6-3 6-2 il cinese Zhang. Match a senso unico dal primo all’ultimo punto e dominato dal serbo, che ribadisce di star vivendo una ...