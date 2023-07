ATP Amburgo 2023 | la finale sarà tra Laslo Djere ed Alexander Zverev

(Di sabato 29 luglio 2023) Il torneo ATP 500 diconosce i nomi dei due finalisti: a contendersi il titolo in singolare nell’Hamburg European Opendi tennis saranno il padrone di casa tedesco, numero 4 del seeding, ed il serbo. Nella prima semiil serboregola il cinese Zhang Zhizhen con lo score di 6-3 6-2 in un’ora di gioco. Nel primo set, dopo aver mancato tre palle break nel quarto gioco, il tennista europeo opera lo strappo decisivo nell’ottavo game, trovando poi la chiusura sul 6-3. Nella seconda frazione il balcanico vola sul 4-1 pesante e non concede neppure un 15 all’avversario negli ultimi due turni al servizio, chiudendo sul 6-2. Nella seconda semic’è un’interruzione ...

La finale dell'500 di2023 metterà di fronte il beniamino di casa Alexander Zverev e il serbo Laslo Djere . Entrambe le semifinali sono terminate in due set e non si può dire che siano state ...Stiamo parlando deldi Kitzbuhel , meglio conosciuto anche come Generali Open per motivazioni ... però, bisognerò vedere in che condizioni sarà dopo le fatiche di. Il tabellone maschile US ...Un successo che gli regala prima semifinale a livello: qui affronterà l'australiano Popyrin . ... Ad, invece, sopravvive solo Alexander Zverev : il giocatore di casa batte Van Assche con il ...

ATP Amburgo: Musetti fuori ai quarti, fermato ancora dalla bestia nera Djere Ubitennis

Nel Torneo di Umago invece, va avanti Matteo Arnaldi. Quest’ultimo ha battuto in tre set il ceco testa di serie n.1 del tabellone Jiri Lehecka, col punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, conquistando la sua ...Nel torneo di Amburgo infortunio doloroso per Zhang colpito nelle parti intime da una pallinata di Altmaier. Il tedesco poi si è reso protagonista di un bel gesto di fair play.