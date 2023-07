Atletica | Samuele Ceccarelli vince i 100 ai Campionati Italiani Poi si stringe la coscia…

(Di sabato 29 luglio 2023)ha vinto i 100 metri aiAssoluti. Il velocista toscano si è imposto con il tempo di 10.30 in una gara inevitabilmente condizionato dal vento contrario di 1,0 m/s, dopo che in batteria si era espresso in 10.31. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor è tornato in gara dopo il doppio sforzo di settimana scorsa, quando aveva contribuito in maniera importante alla qualificazione della 4×100 ai Mondiali (38.04 a Grosseto) e poi si era imposto a Trieste in 10.38. Il crono non è dei migliori a causa della brezza in faccia, lontano dai lampi visti nel mese di giugno: un doppio 10.13 tra il Golden Gala e gli Europei a Squadre (vinti a Chorzow), seguiti dal 10.15 di Ostrava.è ben uscito dai blocchi di partenza, poi sul lanciato non è ...

