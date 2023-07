Atletica | Andy Diaz vince i Campionati Italiani | con scioltezza oltre i 17 metri | ma non potrà andare ai Mondiali

(Di sabato 29 luglio 2023)era uno degli uomini più attesi aiAssoluti 2023 dileggera. Il 27enne ha illuminato la scena nel salto triplo, anche se è rimasto lontano dalle superlative misure della prima partite di stagione, culminate con il volo da 17.75che lo scorso 2 giugno gli permise dire il Golden Gala a Firenze con il nuovo record nazionale. L’italo-cubano, al rientro dopo qualche problema fisico che lo aveva costretto a rinunciare alla tappa di Montecarlo valida per la Diamond League, ha effettuato soltanto tre salti sulla pedana di Molfetta (in provincia di Bari): ha aperto la gara con un nullo, poi un poco esaltante 16.82 (1,3 m/s di vento contrario) e a seguire il balzo da 17.21(1,0 m/s di brezza in faccia) con ...

La diretta tv è prevista, come si legge sui canali social della Fidal, sutv dalle 11 e su ...assegna la maglia tricolore del triplo maschile con la sfida tra il neo - primatista italiano...Fossano '75) nel decathlon, Vincenzo Maria Matarazzo (Roata Chiusani) negli 800, Allassane Diallo (Roata Chiusani) nei 400 hs, Alessandro Massa (Roata Chiusani) edGatto nella staffetta 4X400 (...Nel triplo va registrata la rinuncia del primatista italianoDiaz (Libertas Unicusano Livorno), in ripresa da un fastidio a una caviglia: tornerà agli Assoluti di Molfetta. Gli altri campioni ...

A Molfetta (in provincia di Bari) è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera. I riflettori erano puntati su Samuele Ceccarelli (100 metri), Andy Di ...Assente Marcell Jacobs, Samuele Ceccarelli ha vinto il suo primo titolo italiano nei 100 metri, correndo in 10"30 nella seconda giornata dei Campionati Assoluti di atletica in corso a Molfetta. (ANSA) ...