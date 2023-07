Atalanta | tris in amichevole al Bournemouth | resta in panchina Hojlund

A 5 dalla fine, ecco che l'trova ilgrazie al neo entrato Latte Lath, bravo a trovare il varco giusto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Vince l'3 - 1.Cosenza,di arrivi. FeralpiSalò, ecco Ferrarini dalla Fiorentina. Ecco i colpi ufficializzati ... svincolato) Barosi (p, Juve Stabia, def.) Manzari (a, Sassuolo, pres.) Kraja (c,, pres.) ...L', col lutto al braccio per la morte di Trevor Francis, ha battuto 6 - 0 (4 - 0) la Pro Vercelli (serie C) nell'amichevole disputata davanti a circa 500 spettatori sul campo principale del ...

Atalanta: tris Latte Lath nel 6-0 alla Pro Vercelli Agenzia ANSA

I toscani battono i francesi con gol di Piccoli e Caputo. Successo della Dea contro il Bournemouth, sconfitti i bianconeri dall'Union Berlino ...La formazione allenata da Bosi ha rifilato una manita all’Under 18 del club inglese Si è chiuso con un 5-0 a favore della Primavera Atalanta il test amichevole giocato questo pomeriggio a Zingonia con ...