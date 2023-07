Atalanta | le prime parole di Touré | «Darò il 100% per questa maglia»

(Di sabato 29 luglio 2023) Bilalè ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Ledichiarazioni da nerazzurro dopo la firma L’ha dato l’ufficialità sull’arrivo dell’attaccante Bilal. Ecco le suedichiarazioni in nerazzurro LE– «Sono molto felice di aver firmato per l’, e di poter lavorare qui. Grazie a tutti i tifosi per l’accoglienza calorosa: non vedo l’ora di vederli allo stadio.ilper».

In difesa la prima novità potrebbe arrivare dal punto di vista tattico: leuscite stagionali (...completare il reparto e i dirigenti nerazzurri sembrerebbero orientati a guardare in casa...Commenta per primo L'parte per la trasferta in Inghilterra, dove domani alle 16 affronterà il Bournemouth in ... che tanto aveva convinto l'ambiente atalantino nelleuscite dopo il suo ...Il pronostico L'è apparsa in ottima forma nelledue uscite e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro un Bournemouth che ha qualche minuto in più nelle gambe. Non ci si ...

Atalanta a Bournemouth per la prima uscita internazionale, 67 i tifosi al seguito Prima Bergamo

Ufficiale l'arrivo all' Atalanta del nuovo attaccante El Bilab Touré. Per portarlo in Italia, i bergamaschi hanno pagato circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus: Traoré diventa così ...L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto del centravanti ex ... nell’estate del 2022 passa all’Almeria, segnando tre gol nelle prime cinque partite di campionato disputate. Chiude la sua prima ...