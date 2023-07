ATALANTA | E' FATTA PER HOJLUND AL MANCHESTER UNITED | LE CIFRE

... si vocifera di un'offerta inglese di 65 milioni più bonus , una vagonata di soldi a cui l'... Pare sia cosa, ma per avere la certezza bisognerà aspettare il via libera ufficiale che ...... come confermato anche dall' Eco di Bergam o, che dà perl'operazione . Alla fine, la cifra è ghiotta: si parla di 65 milioni di euro più bonus. Numeri da capogiro per le casse dell'e ...Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha un passato tra Udinese, Genoa, Parma,e Lecce; 14 partite in Under 21, con la quale ha giocato anche l'Europeo di categoria nel 2019.

Atalanta, Boga al Nizza. Fatta per El Bilal Touré Sky Sport

Dal Vitality Stadium ha parlato anche Giorgio Scalvini Di seguito un estratto delle parole di Scalvini ai canali ufficiali del club: “Per il mister il risultato conta sempre, anche nelle amichevoli. O ...La punta è rimasta a guardare contro il Bournemouth: il punto Gazzetta Vicinissimo il trasferimento di Rasmus Hojlund dall’Atalanta al Manchester United. La cifra secondo Gazzetta dovrebbe aggirarsi s ...