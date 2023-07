Atalanta | 3-1 al Bournemouth | Koopmeiners illumina il Vitality Stadium

... Koopmeiners e Latte Lath ROMA - Quinta vittoria consecutiva per l'di Gian Piero Gasperini, i nerazzurri si sono imposti 3 - 1 in casa delgrazie alle reti di Maehle, Koopmeiners ...Commenta per primo Amichevole:1 - 3 Marcatori: 7′ pt Mæhle (A); 36′ Koopmeiners (A); 38′ Senesi (B); 40′ st Latte Lath (A): Neto, Kerkez, Cook, Brooks, Solanke, ...Prestigiosa vittoria dell'Empoli che grazie ai suoi attaccanti batte in amichevole 2 - 1 il Lille. Senza Hojlund - sempre al centro delle voci di mercato - l'supera il, mentre l'Udinese va ko contro l'Union Berlino. In programma oggi Frosinone - Salernitana, tra le altre squadre di Serie A impegnate anche Cagliari, Verona, Genoa, ...

Bournemouth-Atalanta 0-0 LIVE Atalanta

Atalanta corsara a Bournemouth, dove i nerazzurri hanno battuto per 3-1 i padroni di casa dando buoni segnali in vista della stagione pronta a cominciare. In rete per gli orobici sono andati Maehle, K ...I nerazzurri sbancano il Vitality Stadium grazie alle reti di Maehle, Koopmeiners e di Latte Lath. Hojlund 90' in panchina: è vicinissimo allo United.