Assalto ideologico del Pd al governo Il risultato? FdI sfonda il 30 per cento

(Di sabato 29 luglio 2023) A luglio è successo di tutto nella politica: lo scontro sulla giustizia tra la riforma di Nordio e i casi Delmastro, La Russa e Santanchè, la guerra sulla Rai con le cacciate di Facci e Saviano, e ancoraa il Pnrr, il salario minimo e via dicendo. Tutte vicende cavalcate dalla sinistra che ne ha fatto battaglie ideologiche per affossare il centrodestra al. Il? Fratelli d'Italia è tornato a superare la soglia psicologica del 30 per. Il dato emerge dall'ultimo sondaggio politico di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della serata di sabato 29 luglio. Per quanto riguarda il consenso ai partiti e l'orientamento di voto, Fratelli d'Italia cresce di un punto rispetto a un mese fa e tocca il 30,4%. Nel centrodestra divediamo il calo evidente di Forza Italia che perde oltre un punto e si ...