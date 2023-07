Ascolti tv ieri | vince Carlo Conti Cala Morning News e risale UnoMattina

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 29 luglio 2023) Come riferiscono glitv di, venerdì 28 luglio 2023, la replica di Tale e Quale Show - il Torneo su Rai1 ha vinto con un netto di 1.959.000 telespettatori, share 16.8%. Su Canale 5 la serie La Ragazza e l'Ufficiale ha ottenuto 1.567.000 telespettatori, share 13.5%. L'omaggio di La7 ad Andrea Purgatori con la messa in onda del film Il Muro di Gomma ha ottenuto il 4.3% pari a 493.000 telespettatori. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Chicago PD 1.220.000, 8.9% Rete 4 Quarto Grado – Le Storie 863.000, 7.2% Rai3 film Aspromonte – La Terra degli Ultimi 705.000, 5.1% Rai2 serie Professor T 444.000, 3.1% e 364.000, 2.9% TV8 serie Paddock Live 219.000, 1.8%; F1 GP Belgio Prove 348.000, 2.7% NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 292.000, 2%. IN AGGIORNAMENTO