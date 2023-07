Arriva l’sms | Rdc sospeso a 169mila famiglie E adesso?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 29 luglio 2023) Un’epoca è finita: stop al reddito di cittadinanza perbeneficiarie di Rdc o pensione di cittadinanza. Nella giornata di venerdì 28 luglio l’Inps ha inviatoannuncia la sospensione del sussidio a partire da agosto. Reddito di cittadinanza“Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali”, recita il testo del messaggio. Il sussidio è stato revocato a chiunque non abbia all’interno del proprio nucleo familiare componenti disabili, minori o over 65, come prevedono le norme introdotte dal governo Meloni. Queste categorie continueranno a percepire il reddito fino a dicembre compreso. Per chi non rientra in queste casistiche, l’ultima rata erogata è quella del 27 luglio. Reddito di ...