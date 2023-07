Anzio | contro i carabinieri aizza il pitbull che morde un militare allo stomaco | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 29 luglio 2023)– Intervento deidel radiomobile e della stazione locale, ieri sera intorno alle 22, in via Ardeatina adsul litorale romano, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, con un martello e un, infastidiva i passanti. L’uomo, un 44enne, vedendo i militari ha dato in escandescenza e hato il cane: uno dei militari è stato morso all’addome dall’animale e ha riportato dieci giorni di prognosi. Il 44enne, trovato anche con un grosso coltello, è statoper resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di arma. (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su ...