Antonia Truppo e l’amore per il teatro a Giffoni

Leggi su zon

(Di sabato 29 luglio 2023)è stata ospite delFilm Festival e proprio lì, ha parlato ai ragazzi della giuria del colpo di fulmine avuto in adolescenza con il. Già quando avevo sedici anni mi piaceva scrivere storie, anche assurde o drammatiche mentre restavo chiusa nella mia cameretta a fantasticare. Iniziai ad andare ae rimasi folgorata. Capii che quella era la mia strada e mi dissi che se non ci fossi riuscita sarei stata infelice per tutta la vita. Così, a diciotto anni e un giorno, mi iscrissi a una scuola di recitazione gratuita, perché i miei genitori non erano particolarmente propensi ad assecondare questa mia scelta. Da lì è poi iniziato un percorso di formazione che mi ha visto per ventidue anni sul palco tra tournée molto lunghe, intervallate da film”. Quest’anno ho visto le ...